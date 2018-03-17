Yemen'deki Olaylar

Yemen'in güneybatısındaki Beyda kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 6 asker ile onlarca militanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beyda'nın doğusundaki Natı ilçesinde çıkan çatışmalarda 6 asker ile onlarca Husi militanı yaşamını yitirdi.

Açıklamada, ordu güçlerinin Husilerin bölgede bulunan askeri noktalarında kontrolü sağladığı aktarıldı.

Natı ilçesinde Ocak ayından bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ordu güçleri Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin verdiği hava desteğiyle ilçenin çoğunda kontrolü sağladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana hükümete destek veriyor.