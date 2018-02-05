Yemen'deki Olaylar

HUDEYDE/ Yemen'de hükümet güçlerinin, ülkenin batısı ile güneyinde düzenlediği operasyonlar sonrası bazı bölgelerde kontrolü sağladığı bildirildi.

Orduya bağlı saha komutanlarından Nasır Haddam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin desteğiyle ülkenin batısında düzenlenen operasyonlar kapsamında Husilere ait mevzilerin hedef alındığını ifade ederek, "Hudeyde iline bağlı Hays ilçesinin batı ve güney kesimlerinde çok sayıda bölge ele geçirildi, hükümete ait bazı binalarda denetim sağlandı." dedi.

Ordu birliklerinin ilerlemeye devam ettiğini aktaran Haddam, "Birkaç saat içinde Hays ilçe merkezinde kontrolün sağlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Haddam, bölgedeki çatışmalarda 7 askerin hayatını kaybettiğini, Husilerden ise yaklaşık 20 ölü ve yaralının bulunduğunu aktardı.

Ülkenin batısında yer alan Hudeyde ilinin 26 ilçesinden 24'ü Husilerin kontrolünde bulunuyor. Ordu birlikleri, geçen aralık ayında Hudeyde'nin El-Huha ilçesinde denetimi sağlamıştı.

Lahic'de bazı stratejik noktalar ele geçirildi

Öte yandan ordu birliklerinin ülkenin güneyindeki Lahic iline bağlı El-Kubeyta ilçesinde bazı stratejik noktaları ele geçirdiği belirtildi.

Yemen ordusuna ait "26september.net" internet sitesinde yer alan habere göre, ordu birlikleri, düzenlediği operasyonla Kubeyta ilçesinde bağlantı noktası özelliği taşıyan bazı bölgelerde denetimi sağladı.

Husilere ait mevzilerin hedef alındığı operasyonda 5 militanın öldürüldüğü, 1'inin esir alındığı, ayrıca ordu birliklerinin Husilere ait bazı silahlara el koyduğu kaydedildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaşta meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.