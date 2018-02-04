Yemen'deki Olaylar
Yemen'de yönetim yanlısı güçlerin, Husilerin Taiz'deki en üst düzey askeri sorumlusunu ölü ele geçirdiği bildirildi.
Yemen'de yönetim yanlısı güçlerin, Husilerin Taiz'deki en üst düzey askeri sorumlusunu ölü ele geçirdiği bildirildi.
Hükümet güçlerine bağlı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentin doğusundaki Telle es-Selal'i (Es-Selal Tepesi) hedef alan bombardıman neticesinde, Husilerin Taiz'deki "Askeri Operasyonlar Sorumlusu" Ebu Osman, iki yardımcısıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Ebu Osman'ın Taiz'deki en üst düzey sorumlu kişi olduğu bilgisi verildi.