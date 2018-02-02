Yemen'deki Olaylar

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde insani yardım ihtiyacının çok büyük olduğunu duyurdu.

MSF Taiz ofisinden yapılan açıklamada, Taiz'deki insani yardım ihtiyacının çok büyük olduğu kaydedildi ve insani yardım kuruluşlarına bu konudaki çalışmalarını artırma çağrısı yapıldı.

Örgüt çalışanlarının son 3 günde kentte 117 yaralıyı tedavi ettiğine işaret edilen açıklamada, çatışmalar nedeniyle yaralı sayısının her gün arttığı vurgulandı.

Açıklamada, Yemenli taraflara, sağlık merkezlerinin güvenliği ile hastaların tedavilerine imkan sağlamaları çağrısı yapıldı.

Husiler, büyük kısmı hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i 3 yıldır abluka altında tutuyor. Hükümet güçleri Ağustos 2016'da kentteki ablukayı güneybatı yönünde kısmen kırmayı başarmıştı.