Yemen'deki Olaylar

Yemen ordusunun, El-Beyda ilinin Natı ilçesinde bazı bölgelerde kontrolü sağladığı bildirildi.

Silahlı Kuvvetler Basın Merkezi'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, askeri birliklerin, Husilerle girdiği çatışmanın ardından El-Beyda ilinin Natı ilçesinde bazı bölgelerde kontrolü sağladığı kaydedildi.

Çatışmalarda Husilerden ölen ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.

Bu arada Yemen ordusuna ait "26 September Net" internet sitesinde yer alan habere göre, hükümet yanlısı güçler ile Husiler arasında Hacce vilayetine bağlı Midi ilçesinde çıkan çatışmalarda 40'tan fazla militanın öldürüldüğü, onlarcasının da yaralandığı kaydedildi.

Saldırıda öldürülen Husi militanlarının arasında 3 saha komutanının da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Husilere ait resmi haber ajansı SABA da Husiler ile geçen ay öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları tarafından kurulan "Yüksek Siyasi Konsey"in başkanı Salih es-Samad'ın, eski cumhurbaşkanı Salih'e yakın, sözde İletişim Bakanı ve bir aşiret liderinin de arasında olduğu Amran vilayetinden bazı isimlerin salıverilmesi yönünde talimat verdiği kaydedildi.