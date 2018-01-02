Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Husiler tarafından öldürülen devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in kurucusu olduğu Genel Halk Kongresi (GHK) Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Yasir el-Avadi, Husilerle iktidar ortaklığına zorlanmak istemediklerini bildirdi.



Avadi, Husilerin bakanlıklar ile istihbarat teşkilatındaki yeni atamalarının ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.



Husilerin iktidarına ortak olmaya zorlanmaksızın partinin geleceğini tayin edebilmeyi istediklerini ifade eden Avadi, parti üyelerinin bunun dışında bir şeye zorlanmalarını kabul etmeyeceklerini kaydetti.



Salih'in Husilerce öldürülmesinin partide "deprem" etkisi yarattığını vurgulayan Avadi, önceliklerinin partinin birliğini muhafaza etmek ve ulusal değerlere bağlı kalmak olduğunu kaydetti.



Bazı yetkililerin Husilerle ortaklığa devam edileceği yönündeki açıklamalarına da değinen Avadi, bunların sadece o kişileri bağlayacağını ifade etti.



Avadi, parti olarak esirlerin ve tutukluların serbest bırakılması ve partiye ait binalar, menkuller ve basın kuruluşlarının geri alınması için çalışacaklarını aktardı.



Husiler, hükümet içinde önemli bakanlık ve görevlerde bulunan Salih yanlılarının görevine son verilmesini öngören bir dizi karar almıştı.



Yemen'i 34 yıl boyunca yöneten Ali Abdullah Salih, Cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak ülkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında "müttefik" konumuna geldiği Husilerin, 4 Aralık'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.