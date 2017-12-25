Yemen'deki Olaylar

EL- Yemen'in batısındaki El-Hudeyde ilinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivilin öldüğü, 7 sivilin yaralandığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Hudeyde'nin Huha ilçesinden Taiz'in Muha ilçesine gitmekte olan bir yolcu otobüsüne yerleştirilen bomba infilak etti. Olayda 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Ölenler arasında bir kadın ile çocuğun bulunduğu, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.



Hudeyde'deki 26 ilçeden Hays ve Huha haricindekiler Husilerin elinde bulunuyor. Huha halkı, Husileri, ilçeden çekilmeden önce yol ve evlere mayın ve bomba yerleştirmekle suçluyor.