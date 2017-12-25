Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin, 5 bakanlık ve 3 valiliğe atama yaptığı bildirildi.



Hükümete bağlı SABA haber ajansına göre, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan kararnameyle, Ahmed bin Ahmed el-Meyseri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı, Osman Hüseyin Mecli Tarım ve Sulama, Evs Abdullah el-Ud Petrol ve Maden, Salih Ahmed Muhammed el-Cebvani Ulaştırma ve Muhammed Mukbil el-Humeyri Meclis İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı.



Kararnameyle Taiz Valiliğine Emin Ahmed Mahmud, Ed-Dali'ye Ali Mukbil Salih, Lahic Valiliğine ise Ahmed Abdullah et-Türki getirildi. Eski İçişleri Bakanı Hüseyin Muhammed Arab da Cumhurbaşkanının Güvenlikten Sorumlu Danışmanı oldu.



Hadi ile Ahmed bin Dağr hükümetinin bazı bakanları, 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan ülkeyi yönetiyor.