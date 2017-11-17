Yemen'deki Olaylar

Yemen'in Taiz kentinde hükümete bağlı güçlerin düzenlediği operasyonda Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçlere bağlı unsurlardan bazılarının hayatını kaybettiği bildirildi.



Taiz Askeri Bölge Komutanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümet güçlerinin kenti batısındaki Makbene ilçesine bağlı El-Afira bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda Ebu Harb isimli bir komutanın yanı sıra bazı Husi milislerin öldüğü belirtildi ancak sayı verilmedi.



Açıklamada, hükümet güçlerinin, Husilere ait bir askeri araçla silahları ele geçirdiği de ifade edildi.