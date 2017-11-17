Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Aden Valisi Abdulaziz el-Muflahi'nin görevinden istifa ettiği bildirildi.



Muflahi, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye gönderdiği ve ayrıca Facebook sayfasında yayımladığı mektubunda, "Aden Valiliği görevinden istifa ediyorum. Pek çok zorlukla karşılaştığım bu yolculuğu devam ettirememekten ötürü Aden halkından özür diliyorum." ifadelerine yer verdi.



Mektubunda, kentte temel hizmetlerin verilememesi, elektrik kesintileri ve dövizin yükselmesiyle eş zamanlı olarak fiyatlarda yaşanan artıştan üzüntü duyduğunu belirten Muflahi, Ahmed bin Dağr hükümetini, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kentin kalkınması için destek verdiği tüm girişimlere engel olmakla suçladı.



Muflahi'nin istifasının Hadi tarafından kabul edilip edilmediğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



Abdulaziz el-Muflahi, Güney ile Kuzey Yemen'in birbirinden ayrılması talebiyle Siyasi Geçiş Konseyini kuran eski Aden Valisi Aydarus ez-Zubeydi'nin yerine bu göreve getirilmişti.