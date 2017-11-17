Yemen'deki Olaylar

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği hava saldırısında 11 Husinin öldüğü bildirildi.



Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinde yer alan habere göre, koalisyon güçleri Sana'nın Erhab ilçesinde Husi milislerinin mevzilerine yönelik hava saldırısı düzenledi.



Saldırıda 11 Husi militanın etkisiz hale getirildiği, onlarca yaralının bulunduğu, iki tank ile bir silah ve mühimmat deposunun tahrip edildiği belirtildi.



İnsan Hakları Örgütü liderinin evi havaya uçuruldu



Öte yandan Husilerin Nehm ilçesine bağlı Beran bölgesindeki El-Havl köyünde bulunan Rakib İnsan Hakları Örgütü Başkanı Abdullah eş-Şelif'in evini havaya uçurduğu aktarıldı.



Rakib İnsan Hakları Örgütü, yıllardır Husilerin Erhab'daki insan hakları ihlallerine ilişkin raporlar yayımlıyor.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun destek verdiği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar bazı kentlerde devam ediyor.