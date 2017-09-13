Yemen'deki Olaylar

Yemen hükümeti, Husilere savaş sona erinceye kadar kontrolü altındaki bölgelerde idari ve yargı alanında yaptığı atama ve görevlendirmeleri durdurması çağrısında bulundu.



Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan Adalet Bakanı Cemal Muhammed Ömer'in açıklamasında, Husilerden yargıyı siyasi ve askeri çatışmalardan uzak tutması istendi.



Adalet Bakanlığı ile Başsavcılığın, Yüksek Yargı Konseyinin "yargıyı siyasi ve askeri çatışmalardan uzak tutmaya çağıran" 1 Ağustos tarihli kararına riayet ettiğini belirten Ömer, Husilerin kontrolü altındaki bölgelerdeki mahkeme ve savcılıklarda mevcut statünün korunarak idari ve yargı alanında atama ve görevlendirmelerin durdurulması gerektiğini ifade etti.



Ömer, Husilerin kararı ihlal etmesi ve söz konusu savcılıklar ve mahkemelerde atamalar yapması durumunda bu mahkeme ve savcılıkların maaş ödemelerinin durdurulacağını duyurdu.



Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad, geçen pazar günü Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Abdulmelik Sabit el-Eğberi'nin yerine Savcı Ahmed Yahya Muhammed el-Mutevekkil'in, Sigorta ve Maaş Genel İdaresi Başkanı Ali Muhammed eş-Şuur'un yerine İbrahim Ahmed el-Hayfi'nin tayin edilmesine karar vermişti.



Ayrıca, Maliye Bakanlığına vekil olarak Abdusselam el-Mehturi ile Kerem Muhammed el-Veşli, bakanlık müsteşarlığına da Emin Abdulaziz Muhammed ile Cemal el-Maliki getirilmişti.



Yerel kaynaklar, görevden alınan kişilerin devrik lider Salih'e yakın olduğunu, yerlerine getirilen kişilerin ise Husi yanlısı olduğunu kaydetmişti.