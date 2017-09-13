Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisinin El-Beyda vilayetindeki parti merkezinin, Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları tarafından yağmalandığı bildirildi.



Partiden yapılan yazılı açıklamada, "El-Beyda vilayetinde Husilerin kontrolündeki El-Araş ilçesindeki parti merkezi, Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları tarafından yağmalandı. Merkeze yönelik silahlı baskın ve hırsızlık, gündüz vakti herkesin gözü önünde yapıldı. Binada battaniye, örtü, araç gereç ne varsa çalındı." ifadelerine yer verildi.



Islah Partisi, Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyona verdiği destek nedeniyle "merkezlerine baskınlar düzenlenmesi, patiye ait basın merkezlerinin kontrol altına alınması" gibi ihlallere maruz kalıyor.



Husiler Nisan 2015'te, ülkenin önde gelen siyasilerinden biri olan Islah Partisi Kurulu Üyesi Muhammed Kahtan'ı kaçırmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) başta olmak üzere uluslararası kuruluşların serbest bırakılması için çağrı yaptığı Kahtan'ın akıbeti hakkındaki belirsizlik devam ediyor.