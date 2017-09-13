Yemen'deki Olaylar

Yemen'de yönetim karşıtı Husilere karşı oluşturulan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkedeki hava saldırılarını "dakik, güvenli ve uluslararası insan haklarına uygun" şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Yemen'deki Olayları Değerlendirme Ortak Ekibi sözcüsü Mansur bin Ahmed el-Mansur, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, bazı uluslararası örgütlerin koalisyon güçlerinin sivilleri hedef aldığı yönünde suçlamalarına cevap verdi.



Koalisyon güçlerinin daha önce sivillerin bulunması nedeniyle bir mevziyi hedef almaktan vazgeçtiğine dikkati çeken Mansur, Husilerin sivillere ait bir grup binayı ele geçirdiğini ve böylece hedef alınmasının meşru hale geldiğini söyledi.



Mansur, Husilerin binaları ele geçirmesine rağmen koalisyon güçlerinin saldırılarını dakik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeye özen gösterdiğini, böylelikle sivilleri ve mal varlıklarını saldırıların etkilerinden koruduğunu ifade etti.



Uluslararası Af Örgütünün Hudeyde ilindeki Şeyma Kız Eğitim Kompleksini bombaladığı yönündeki rapora ilişkin Mansur, binanın içerisinde Husi milislerin bulunduğunu, burayı toplanma ve yönetim merkezi olarak kullandıklarının tespit edildiğini ve uluslararası sözleşmelere göre söz konusu binaların yasal korumasının kalktığını ifade etti.



İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) koalisyon güçlerinin Hacce ilindeki su dolum tesisine hava saldırısı düzenleyerek, 14 işçinin ölmesine, 11'inin yaralanmasına neden olduğuna ilişkin iddiasına da değinen Mansur, koalisyon güçlerinin bu olayda meşru bir hedefi vurmak istediğini ancak bombanın kasıtsız bir şekilde tesise düştüğünü ileri sürdü.



Koalisyon güçlerinin bir su kuyusunu hedef aldığını söyleyen Mansur, olayın "amaçlanmamış bir hata" olduğuna işaret etti.



Mansur, Sana'daki Zehra Üniversitesinin bombalandığını yalanladı ve bu ismi taşıyan bir üniversitenin bulunmadığını vurguladı.



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.