Yemen'deki Olaylar

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Afrika Boynuzu ülkelerinden sürekli yasa dışı sığınmacı akışı olmasının, zor şartlar altındaki Yemen hükümetinin omuzuna yük bindirdiğini söyledi.



Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Bin Dağr, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yemen Temsilcisi Eymen Garayibe'yi geçici başkent Aden'de kabul etti.



Hükümetin kontrolündeki kentlerin zor şartlar altında olduğunu belirten Bin Dağr, Somalili sığınmacıları BM ve Uluslararası Göç Örgütünün üstlendiği programlar aracılığıyla ülkelerine dönmeye teşvik ettiklerini ifade etti.



Bin Dağr, Yemen'in son otuz yıldır iç savaş nedeniyle yerlerinden edilen Somalililer için ikinci vatan olduğunu ve olmaya devam edeceğini de vurguladı.



Mülteci kamplarında yaşayanlara yardım etmeye çalıştıklarını kaydeden Bin Dağr, uluslararası kuruluşların ülkelere dönüşle ilgili bilinçlendirme programları hazırlayabilmesi için "Yemen'deki sığınmacıların, bunlardan ülkeden ayrılanların, ayrılmak isteyenlerin ve kalanların sayısının bilinmesi" gerektiğini vurguladı.



Başbakan Bin Dağr, "Afrikalı sığınmacı akışı Yemen hükümetinin omuzuna yük bindiriyor." ifadesini kullandı.



BMMYK Yemen Temsilcisi Garayibe ise "Yemen, savaş nedeniyle durumun kötüleşmesine rağmen sığınmacıları kabul ediyor. Sığınmacılar burayı komşu ülkelere geçiş noktası olarak kullanıyor." diye konuştu.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.