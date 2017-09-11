Yemen'deki Olaylar

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Birleşmiş Milletlere (BM), insani yardımların ulaşımına engel olanlara karşı "katı bir tutum" sergilemesi çağrısında bulundu.



Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Bin Dağr, BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick'i geçici başkent Aden'de kabul etti.



Başbakan Bin Dağr, Husilerin yardımların ulaşmasına engel olduğuna işaret ederek, "BM yardımların ulaşmasını engelleyen tarafı araştırmalı." dedi.



Husileri "insani yardımları yağmalamak ve sivilleri kuşatmak"la suçlayan Bin Dağr, bu durumun halkın sıkıntılarını ikiye katladığını söyledi.



Bin Dağr, BM ve uluslararası kuruluşlardan ihlaller karşısında katı bir tutum sergilemeleri ve harekete geçmelerini istedi.



Adil, kapsamlı ve daimi bir barışın tüm Yemenlilerin sıkıntılarını bitirecek bir çözüm olduğunu vurgulayan Bin Dağr, "Milislerin, kentlerden çekilmesi, silah bırakması ve halka yönelik saldırıları sona erdirmesi gerekiyor." diye konuştu.



Başbakan Bin Dağr ayrıca, uluslararası örgütlere geçici başkent Aden'e gelmeleri çağrısında bulundu.



"Hükümetle çalışmaya devam edeceğiz" vurgusu



BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü McGoldrick ise BM'nin tüm illere yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için çaba gösteren hükümetle çalışmaya devam etmede kararlı olduğunu dile getirdi.



McGoldrick, BM'nin kurtarılmış illerdeki varlığını güçlendirmeye çalıştığını ve bu yılın sonunda uzman ve görevlilerinin sayısını yüzde 30 artırmayı planladığını belirtti.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.