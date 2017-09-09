Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih liderliğindeki Genel Halk Kongresinin (GHK), (Husi-GHK) ittifaklarını bozmaya yönelik çalışmalardan etkilendiğini söyledi.



Husi, Şiilerin, zilhicce ayının 18. günü kutladıkları "Gadir-i Hum" bayramı dolasıyla yaptığı ve El-Mesire televizyonunda yayımlanan konuşmasında, "Düşmanların ülkeyi işgal etmesini kolaylaştırmak amacıyla birliğimizi (Husi-GHK ittifakı) bozmak için yoğun bir mesai harcanıyor." dedi.



Husi, "GHK'nın söz konusu çalışmalardan etkilendiğini ve düşmanla (Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri) mücadele etme şerefinin kendisine ağır geldiğini" ifade etti.



Husiler ile müttefikleri eski Cumhurbaşkanı Salih arasında bir süredir gerginlik yaşanıyordu.





Karşılıklı sert açıklamalarda bulunan GHK Genel Sekreteri Arif ez-Zevka ve Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam başta olmak üzere her iki taraftan önemli isimlerin 29 Ağustos'ta Sana'da katıldığı toplantının ardından yayımlanan açıklamada, gerginliğe son veren bir anlaşma yapıldığı kaydedilmişti.



Salih de salı gün yaptığı açıklamada, "Kesinlikle hiçbir anlaşmazlık veya herhangi bir kriz söz konusu değil. Düşman (Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon) medyada öyleymiş gibi göstermeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.