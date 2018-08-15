Yemen'deki Kuyumculardan Yüksek Vergiye Tepki

Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'da kuyumcular, getirilen yüksek vergileri protesto etmek için dükkanlarının kepenklerini kapattı.

Altın ticaretinin merkezi kabul edilen Sana'daki Defi Çarşısı'nda bulunan kuyumcular Husilerin vergi artırımı kararını protesto etti. Kuyumcular çarşısındaki yaklaşık 30 dükkan bugün açılmadı.

Kıymetli maden piyasasındaki düşüş ve yerli para biriminin değer kaybetmesi ile eş zamanlı şekilde Husilerin vergi artırımına gitmesi kuyumcuların tepkisine neden oldu.

"Satışlara yüzde 10'luk vergi"

Güvenlik gerekçesiyle adının açıklanmasını istemeyen Yemenli bir kuyumcu, sabah saatlerinde Husilere bağlı vergi memurlarından oluşan bir komisyonun kuyumcular çarşısına geldiğini belirterek, "Memurlar kuyumcuları dolaşarak gider ve harcamalar çıkartılmadan satışlardan yüzde 10'luk bir vergi alınacağını duyurdu." dedi.

Konulan yeni vergilere tepki gösteren Yemenli kuyumcu, "Bizim 1 gram altından sadece 90 sent bir kar marjımız var. Husiler altının gramından yüzde 5'lik bir vergi istiyor ki bu da 1 dolar 80 sente tekabül ediyor." diye konuştu.

Yeni vergilerin tüm kuyumcu esnafını zor durumda bıraktığını ifade eden söz konusu kuyumcu, "Zarar göreceksek, alış verişe devam etmek yerine dükkanları kapatmak bizim için daha iyi." dedi.

Yemen'de, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin askeri operasyon başlattığı Mart 2015'ten bu yana ulusal para birimi riyal yüzde 160 değer kaybına uğradı.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve Yemen riyalindeki değer kaybı halkın satın alma gücünü olumsuz etkiliyor. Halkın kıymetli madenlerden uzak durmasıyla altın piyasasında yaşanan sıkıntının yeni vergi talebiyle daha da derinleştiği belirtiliyor.