Yemen'deki Kolera Salgını

Yemen'de 27 Nisan'dan bu yana 5 yaş altı 150 bin çocukta şüpheli kolera vakası tespit edildiği bildirildi.



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana tespit edilen 636 bin şüpheli kolera vakasından 150 binini, 5 yaş altı çocukların oluşturduğu kaydedildi.



Söz konusu dönemde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 62'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, yaklaşık 40 bin gönüllünün, 250 bin çocuk ve yaşlıya ülkenin tüm kentlerinde tedavi imkanı sağladığı ve bu hastaların ishalden kurtulduğu belirtildi.



Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması gibi nedenlerden her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.