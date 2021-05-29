Yemen'deki koalisyon güçleri son 24 saatte Husilere ait ikinci İHA'yı düşürdü

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, son 24 saatte Husi milislere ait bomba yüklü iki insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, son 24 saatte Husi milislere ait bomba yüklü iki insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan koalisyon güçlerinin açıklamasında, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine bomba yüklü İHA gönderdiği ifade edildi.

İHA'nın imha edildiği belirtilen açıklamada, Husilerin, sivilleri hedef almaya teşebbüs ederek uluslararası insan hakları hukukunu çiğnediği kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar