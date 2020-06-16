Yemen'deki koalisyon güçleri Sana yakınlarında Husilerin kontrolündeki hava üssünü vurdu
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Yemen'deki koalisyon güçleri Sana yakınlarında Husilerin kontrolündeki hava üssünü vurdu

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana yakınlarındaki askeri üssü bombaladığı bildirildi.

Yemen'deki koalisyon güçleri Sana yakınlarında Husilerin kontrolündeki hava üssünü vurdu
16.06.2020 22:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:48

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana yakınlarındaki askeri üssü bombaladığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan bir askeri kaynak, koalisyon güçlerinin Sana Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Ed-Deylemi Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen askeri kaynak, saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi vermedi.

Görgü tanıkları ise saldırının ardından hava üssünden dumanlar yükseldiğini aktardı.

İran destekli Husilere ait El-Mesira televizyonu da koalisyon güçlerinin Sana Havalimanı çevresine 3 hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Husilerin sözcüsü, saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi paylaşmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Koalisyon güçleri, Husilerin dün Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Asir bölgesine gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının düşürüldüğünü, sabah saatlerinde de Necran kentine gönderilen balistik füzelerin de imha edildiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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