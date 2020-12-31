Yemen'deki koalisyon güçleri, başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yemen'deki koalisyon güçleri, başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi

31.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:06
Yemen'deki koalisyon güçleri, başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

Bölge sakinlerinden alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait uçakların hava saldırılarının ardından Sana'nın güney bölgelerinden patlama sesleri yükseliyor.

Husilere bağlı Ensarullah sitesinde yer alan haberde de koalisyon güçlerine ait uçakların, başkentin güneyindeki Rime Hamid karargahına 7, Uluslararası Sana Havalimanı'na 1 saldırı düzenlediği kaydedildi.

Hava saldırılarında ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken koalisyon güçlerinden de konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Aden Havalimanı'ndaki patlama

Yemen'deki yeni hükümetin kabine üyelerinin dün Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde meydana gelen patlamalar meydana gelmişti.

Yetkililer, 25 kişinin öldüğünü, 110'unun yaralandığını açıklamıştı.

Yemen hükümet yetklileri ile Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi, söz konusu saldırı nedeniyle Husileri suçlamıştı. Husiler ise olayla ilgileri olduğuna ilişkin açıklamaları yalanlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Metin Oktay Cüneyt Çakır Halis Özkahya
Tüm Haberler Ocak Türk Maltepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen'deki koalisyon güçleri, başkent Sana'ya hava saldırısı düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 12:13:45. #1.14#
title