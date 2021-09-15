Yemen'deki Islah Partisi: Ülkedeki kötü yaşam koşullarından hükümet ve Arap koalisyonunu sorumlu - Haberler
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Yemen'deki Islah Partisi: Ülkedeki kötü yaşam koşullarından hükümet ve Arap koalisyonunu sorumlu

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Yemen'deki Islah Partisi: Ülkedeki kötü yaşam koşullarından hükümet ve Arap koalisyonunu sorumlu

Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan "Islah Partisi" ülkedeki yaşam koşullarının kötüleşmesinden, yerel para biriminin değer kaybetmesinden ve kamu hizmetlerinin bozulmasından hükümeti ve Arap koalisyonunu sorumlu tuttu.

Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan "Islah Partisi" ülkedeki yaşam koşullarının kötüleşmesinden, yerel para biriminin değer kaybetmesinden ve kamu hizmetlerinin bozulmasından hükümeti ve Arap koalisyonunu sorumlu tuttu.

Islah Partisinden yapılan yazılı açıklamada, kötüleşen kamu hizmeti koşullarının ele alınması ve yerel para biriminin güçlendirilmesi için acil çözüm bulunması çağrısında bulunuldu.

Ülkedeki yaşam koşullarının kötüleşmesinden, yerel para biriminin değer kaybetmesinden ve kamu hizmetlerinin bozulmasından hükümet ile Arap koalisyonunun sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, tüm siyasi ve toplumsal güçler ile kanaat önderleri "insana yakışır bir hayat hayali kuran halkın umudunu kaybetmemesi için daha etkili bir pozisyon almaya" davet edildi.

Açıklamada ayrıca, merkezi ve yerel yetkililerin ülkedeki mevcut durum karşısında seyirci kalmalarının da kınandığı ifade edildi.

Döviz Büroları Derneğinden bürolara "grev" çağrısı

Öte yandan Yemen'in geçici başkenti Aden'deki sivil toplum kuruluşlarından Döviz Büroları Derneği, yerel para biriminde yaşanan değer kaybını protesto etmek için ülkedeki tüm döviz bürolarına bugünden itibaren genel grev çağrısında bulundu.

Yemen riyalindeki değer kaybını durdurmak için tüm imkanların tüketildiği kaydedilen açılamada, ekonomik durumun düzeltilmesini, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve yerel para birimindeki değer kaybına çözüm bulunmasını talep eden Yemen halkının yanında yer alınacağı ifade edildi.

Ülkedeki tüm döviz bürolarının davet edildiği grevin süresi hakkında ise bilgi verilmedi.

Yaklaşık 7 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen'de elektrik, su, gıda ve benzin gibi temel ihtiyaç kalemlerinde görülen büyük fiyat artışı halkın yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Yemen'deki ekonomik durum

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen riyalinde yaşanan hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İç savaşın başladığı yıllarda bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bir dolar 1100 riyale kadar yükseldi.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yemen'deki Islah Partisi: Ülkedeki kötü yaşam koşullarından hükümet ve Arap koalisyonunu sorumlu - Haberler
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