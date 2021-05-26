Yemen'deki Islah Partisi'nin kurucularından Abdulvehhab ed-Deylemi, Kovid-19 nedeniyle İstanbul'da vefat etti
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Yemen'deki Islah Partisi'nin kurucularından Abdulvehhab ed-Deylemi, Kovid-19 nedeniyle İstanbul'da vefat etti

Yemen'deki Islah Partisi'nin kurucularından Abdulvehhab ed-Deylemi, Kovid-19 nedeniyle İstanbul'da vefat etti
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi'nin kurucularından ve Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi Prof. Dr. Abdulvehhab ed-Deylemi (83), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi'nin kurucularından ve Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi Prof. Dr. Abdulvehhab ed-Deylemi (83), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Islah Partisi Yüksek Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Deylemi'nin Kovid-19 nedeniyle İstanbul'da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını ilim ve eğitim içerisinde geçiren Deylemi'nin müftü, vaiz, hatip ve öğretmen olduğunun vurgulandığı açıklamada, Deylemi'nin hakikatin yanında yer alan, mezhep ve ırkçılık taassubundan uzak, zulüm ve zorbalığı reddeden bir şahsiyet olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Sana Üniversitesi başta olmak üzere Yemen'deki üniversitelerde görev yapan ve onlarca yüksek lisans ile doktora tezine danışmanlık yaptığı aktarılan Deylemi'nin parlamento üyeliği ve Adalet Bakanlığı da yaptığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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Yemen'deki Islah Partisi'nin kurucularından Abdulvehhab ed-Deylemi, Kovid-19 nedeniyle İstanbul'da vefat etti - Haberler
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