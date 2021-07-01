Yemen'deki Islah Partisi, Meyseri'nin suikastine karşı sessiz duran yönetime tepki gösterdi
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Yemen'deki Islah Partisi, Meyseri'nin suikastine karşı sessiz duran yönetime tepki gösterdi

Yemen'deki Islah Partisi, Meyseri'nin suikastine karşı sessiz duran yönetime tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Yemen'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi Genel Başkanı Muhammed Abdullah el-Yedumi, partinin yöneticilerinden Bilal Mansur el-Meyseri'nin öldürülmesinin ardından Aden Valisini etkisiz kalmakla suçladı.

Yemen'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi Genel Başkanı Muhammed Abdullah el-Yedumi, partinin yöneticilerinden Bilal Mansur el-Meyseri'nin öldürülmesinin ardından Aden Valisini etkisiz kalmakla suçladı.

Islah Partisi Genel Başkanı Yedumi, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Meyseri'nin Aden'in ortasında gündüz vaktinde öldürülmesinin üzerinden 24 saat geçmesine rağmen, güvenlik güçleri ve Vali hala açıklama yapmadı." ifadelerini kullandı.

"Sanki öldürülen kişi bir vatandaş değil ve devletin ona karşı bir sorumluluğu yok." ifadeleriyle yetkililere tepki gösteren Yedumi, hükümet ortağı oldukları partilerin ve kuruluşların sessizliğini de kınadı.

Yedumi, "Sağır edici sessizlik bir soru işaretinden fazlasını gösteriyor. ya faili tanıyorlar ve mahkum edilmesini istemiyorlar ya da bu suçu kabul ederek doğal karşılıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'deki diğer siyasi partilerden ve Aden Valiliğinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) önde gelen isimlerinden Ahmed Hamid Lemles, Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen hükümeti ve GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması uyarınca Aden Valisi olarak atanmıştı.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda çoğunluğu sivillerden olmak üzere 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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