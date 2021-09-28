Yemen'deki Islah Partisi, hükümeti yerel para biriminin değer kaybetmesini engellemeye çağırdı - Haberler
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Yemen'deki Islah Partisi, hükümeti yerel para biriminin değer kaybetmesini engellemeye çağırdı

AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
Yemen'deki Islah Partisi, hükümeti yerel para biriminin değer kaybetmesini engellemeye çağırdı

Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen "Islah Partisi", hükümete yerel para biriminin değer kaybetmemesi konusunda acilen sorumluluk üstlenmesi ve bunun önüne geçerek halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi çağrısı yaptı.

Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen "Islah Partisi", hükümete yerel para biriminin değer kaybetmemesi konusunda acilen sorumluluk üstlenmesi ve bunun önüne geçerek halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi çağrısı yaptı.

Taiz kentindeki Islah Partisi Teşkilatı tarafından yapılan yazılan açıklamada, "Zor yaşam koşulları, sürekli artan fiyatlar ve Yemen riyalinin değer kaybetmesi çerçevesinde Taiz'de halk, hükümetin ilgilenmediği fahiş fiyatları protesto etmek için sokağa çıktı." ifadelerine yer verildi.

Hükümete "Husilerden kurtarılan bölgelerde hizmet verme, halkın yaşam koşullarını iyileştirme ve yerel para biriminin değerini koruma" çağrısı yapılan açıklamada, şunları kaydetti:

"Halkın taleplerinin açıkça yanındayız ve hükümeti, acilen sorumluluk almaya, vatandaşların sıkıntılarını ve zor yaşam koşullarını hafifletmek için gerekli iyileştirmeleri yapmaya çağırıyoruz."

Ciddi tedbirlerin, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren hükümetin ülkeye dönmesi ve çalışmalarını geçici başkent Aden'den veya kurtarılan kentlerden birinde yürütmesiyle başlayacağı savunulan açıklamada, Taiz kentinde para biriminin çöküşüne ve kötü hizmetlere karşı geniş protestolar düzenleneceği belirtildi.

Yemen'deki ekonomik durum

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen riyalinde yaşanan hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İç savaşın başladığı yıllarda bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bir dolar 1200 riyale kadar yükseldi.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yemen'deki Islah Partisi, hükümeti yerel para biriminin değer kaybetmesini engellemeye çağırdı - Haberler
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