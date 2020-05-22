Yemen'deki Islah Partisi, hükümeti Aden'e dönmeye çağırdı
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Yemen'deki Islah Partisi, hükümeti Aden'e dönmeye çağırdı

Yemen'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi, hükümete mevcut krizi çözmek için geçici başkent Aden'e geri dönme ve Riyad Anlaşması'nı uygulama çağrısında bulundu.

Yemen'deki Islah Partisi, hükümeti Aden'e dönmeye çağırdı
22.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:19

Yemen'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi, hükümete mevcut krizi çözmek için geçici başkent Aden'e geri dönme ve Riyad Anlaşması'nı uygulama çağrısında bulundu.

Islah Partisi, Yemen'in güneyi ile kuzeyinin birleşiminin 30. yıl dönümü münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine (GGK) işaret edilerek, devlet kontrolü dışında bir grup milisin ortaya çıkarak devlete isyan başlatması ve darbe faaliyetlerinde bulunmasından acı duyulduğu belirtildi.

Riyad Anlaşması'nın uygulanmasının krizi çözeceği ve devleti kurtarma mücadelesinde güçleri meşru hükümet etrafında birleştireceği ifade edilen açıklamada, Aden'in, birleşik Yemen'in inşasının başlama noktası ve tüm ulusal güçlerin çabalarının bir araya geldiği yer olması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yemen halkının ve ulusal güçlerin gösterdiği çaba ve büyük mücadeleler, Yemen birliğinin sağlanmasıyla taçlandırıldı. Bazı hataların yaşanması birliğin önemini zedelemez ve gerekliliğini azaltmaz. Birleşik devlet formülü ülke genelindeki tüm bölgelere haklarını tam olarak verecektir."

Güney Geçiş Konseyinin "özerklik" ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen yıl ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

Riyad Anlaşması

GGK'ye bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeni bir anlaşma daha imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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