Yemen'deki Islah Partisi, 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın acilen uygulanmasını istiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemen'deki Islah Partisi, 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın acilen uygulanmasını istiyor

AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Yemen'deki Islah Partisi, 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın acilen uygulanmasını istiyor

Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen "Islah Partisi", ülkedeki meşru hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın acilen uygulanması...

Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen "Islah Partisi", ülkedeki meşru hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın acilen uygulanması çağrısında bulundu.

Islah Partisinin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, parti yüksek heyeti üyesi ve Meclisteki Grup Başkanı Abdurrazzak el-Hecri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Richard Oppenheim ile bir araya geldi.

Yemen'deki krizin ele alındığı görüşmede Hecri, mevcut durumun Riyad Anlaşması'nın uygulanmasının hızlandırılmasını ve acilen hayata geçirilmesini zorunlu hale getirdiğini ifade etti.

Hecri, hükümetin geçici başkent Aden'e dönmesi ve meşruiyeti destekleyen güçlerin birleştirilmesinin Yemen halkının acılarını hafifleteceğine işaret etti.

Yemen hükümeti, geçici başkent Aden'de GGK ile ilişkilerde yaşanan gerilim nedeniyle aylardır görevini Riyad ve Yemen'in farklı illerinden yürütüyor.

Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

Riyad yönetiminin Temmuz 2020'de Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunduğu duyurulmuştu.

Bunun üzerine GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için Konseyin özerk yönetimden vazgeçtiğini bildirmişti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki özerklikten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı.

Hadi, daha sonra da Başbakan Muin Abdulmelik'i Riyad Anlaşması uyarınca yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu
Magazin Ece Üner
Spor Kerem Aktürkoğlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yemen'deki Islah Partisi, 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın acilen uygulanmasını istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 21:21:08. #1.12#