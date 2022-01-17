Yemen'deki İran destekli Husiler, BAE'de 3 kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi - Haberler
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Yemen'deki İran destekli Husiler, BAE'de 3 kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi

Yemen'deki İran destekli Husiler, BAE'de 3 kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi
AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait tesisleri balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait tesisleri balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husi milisler, BAE'ye yönelik saldırıyla ilgili yeni bir açıklama yaparak sorumluluğu üstlendi.

Husilere ait El-Mesira kanalında yayımlanan açıklamada, "Yemen Kasırgası" adı verilen operasyonun, "Suudi Arabistan, ABD ve BAE saldırılarının tırmanmasına bir yanıt olarak gerçekleştiği" bildirildi.

Açıklamada, Dubai ve Abu Dabi havaalanlarının, Abu Dabi'nin Musaffah bölgesindeki petrol rafinerisinin, BAE'ye ait bazı önemli ve hassas tesisler ve bölgelerin, 5 balistik kanatlı füze ve çok sayıda İHA ile hedef alındığı aktarıldı.

Husilerin ileriki dönemde hedef alanını, daha önemli bölgeleri ve tesisleri içerecek şekilde genişleteceği kaydedilen açıklamada, BAE'deki yabancı şirketlere, vatandaşlara ve ikamet edenlere "önemli bölge ve tesislerden uzak durmaları" çağrısı yapıldı.

Saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine bugün düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurmuştu.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika! Yemen'deki İran destekli Husiler, BAE'de 3 kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi

Son dakika! Yemen'deki İran destekli Husiler, BAE'de 3 kişinin öldüğü saldırıyı üstlendi

 BAE polisi, Abu Dabi'de düzenlenen şüpheli İHA saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

BAE polisi, Abu Dabi'de düzenlenen şüpheli İHA saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

 Son dakika haber... Abu Dabi'de Husilerin SİHA saldırısı sonrası 3 yakıt tankerinde patlama

Son dakika haber... Abu Dabi'de Husilerin SİHA saldırısı sonrası 3 yakıt tankerinde patlama
AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Füze, İran, Güncel, Haber

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