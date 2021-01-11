Yemen'deki İran destekli Husiler ABD'nin kendilerini "terör örgütü" ilan etme kararını kınadı
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Yemen'deki İran destekli Husiler ABD'nin kendilerini "terör örgütü" ilan etme kararını kınadı

11.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:50
Yemen'deki İran destekli Husiler ABD'nin kendilerini

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin kendilerini "terör örgütü" ilan etme kararına tepki göstererek, "cevap verme haklarını saklı tuttuklarını" belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin kendilerini "terör örgütü" ilan etme kararına tepki göstererek, "cevap verme haklarını saklı tuttuklarını" belirtti.

Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD terörizmin kaynağıdır ve (ABD Başkanı) Donald Trump yönetiminin politikası ve tasarrufları terörizmdir. ve (Washington) tarafından benimsenen politikalar bir düşünce krizini ifade eder." dğerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin kararını kınayan Husi, "Trump yönetiminden veya herhangi bir yönetimden kaynaklanan sınıflandırmalara yanıt verme hakkını saklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Husi, ABD'nin Yemen halkını öldürmeye ve aç bırakmaya ortak olduğunu dolayısıyla terör örgütü sınıflandırmasının Yemen halkı açısından bir önem taşımadığını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bakanlığının, "Husiler" adıyla da anılan "Ensarallah" örgütünün, Göçmenlik ve Milliyet Yasası'nın 2019. maddesi uyarınca "yabancı terör örgütü" (FTO) ilan edileceği ve "özel olarak belirlenmiş küresel terörist varlık" (SDGT) olarak değerlendirileceği konusunda Kongre'yi bilgilendirdiğini belirtmişti.

Pompeo, ayrıca örgütün yöneticileri Abdulmelik el-Husi, Abdulhalık Bedreddin el-Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in SDGT kapsamında "terörist" ilan edileceği bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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