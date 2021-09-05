Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine düzenlediği balistik füze saldırısında 2 çocuk yaralandı
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Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine düzenlediği balistik füze saldırısında 2 çocuk yaralandı

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine düzenlediği balistik füze saldırısında 2 çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği balistik füze ve bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) 2 çocuğun yaralanmasına, 14 evinde zarar görmesine neden olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği balistik füze ve bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) 2 çocuğun yaralanmasına, 14 evinde zarar görmesine neden olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine 3 balistik füze ile bomba yüklü 3 İHA gönderdiğini belirtti.

Ülkenin doğusundaki Demmam kentinde bir balistik füzenin imhası sırasında şarapnellerin, sivil yerleşim alanına düştüğünü ifade eden Maliki, olayda 2 çocuğun yaralandığını, 14 evde de hafif hasar tespit edildiğini aktardı.

Maliki, sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini korumak için uluslararası insan hakları hukukuna uygun şekilde önlemler aldıklarını kaydetti.

Husilerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Dün, Koalisyon güçleri Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine bomba yüklü 4 İHA ile 2 balistik füze gönderdiğini açıklamış, Hava Savunma Kuvvetlerince bunların etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'da bazı haber siteleri de ülkenin doğusundaki Demmam kentinde bir patlama sesinin duyulduğunu aktararak, patlamanın nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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