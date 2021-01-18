Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil yaralandı
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Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil yaralandı

18.01.2021 01:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 01:16
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil yaralandı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine düzenlediği roketli saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine düzenlediği roketli saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan İhbariyye kanalında verilen habere göre, ülkenin güney sınırındaki bir köye düşen roket mermisinden dolayı 3 sivil yaralandı.

Yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmezken, konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın desteklediği Husiler, Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine yönelik, roket, balistik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlerken, bu askeri operasyonların Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin saldırılarına cevap olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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