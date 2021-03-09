Yemen'deki Husilerin sözde hükümetinden bir bakanın ülkeyi terk ederek BAE'ye sığındığı öne sürüldü
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Yemen'deki Husilerin sözde hükümetinden bir bakanın ülkeyi terk ederek BAE'ye sığındığı öne sürüldü

09.03.2021 23:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:42
Yemen'deki Husilerin sözde hükümetinden bir bakanın ülkeyi terk ederek BAE'ye sığındığı öne sürüldü

Yemen'deki İran destekli Husilerin yönetiminden bir bakanın hükümetten ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığındığı iddia edildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin yönetiminden bir bakanın hükümetten ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığındığı iddia edildi.

Yemen hükümetinden bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Husilerin sözde Teknik ve Mesleki Eğitim Bakanı Gazi Ahmed Ali ülkeyi terk etti.

Tedavi amacıyla yurt dışına gitmek için Sana'dan ayrıldığı ifade edilen Ali'nin, Husilerin siyasi müttefiki Genel Halk Kongresi'nin Genel Sekreteri olduğu ifade edildi.

Ali'nin BAE'ye sığındığı bilgisini paylaşan kaynaklar, başka ayrıntı vermedi.

Merkezi ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan American Center for Justice'den (ACJ) ocak ayında yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan ve BAE adına casusluk yaptığı iddiasıyla Genel Halk Kongresi üyesi ve yöneticilerinden 12 kişiyi idam istemiyle mahkemeye sevk ettiği kaydedilmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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