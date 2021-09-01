Yemen'deki Husilerin son 24 saatte Suudi Arabistan'a gönderdiği dördüncü İHA imha edildi
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Yemen'deki Husilerin son 24 saatte Suudi Arabistan'a gönderdiği dördüncü İHA imha edildi

Yemen'deki Husilerin son 24 saatte Suudi Arabistan'a gönderdiği dördüncü İHA imha edildi
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin bugün Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü dördüncü insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin bugün Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü dördüncü insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Yemen hükümetini destekleyen koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin son 24 saatte dördüncü kez Suudi Arabistan'a bomba yüklü İHA gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın Yemen hava sahasında etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Koalisyondan daha önce yapılan açıklamalarda, gün içinde Husilerin gönderdiği 3 İHA'nın da etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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