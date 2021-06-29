Yemen'deki Husilerin Marib'e balistik füzeyle düzenlediği saldırıda 3 sivil öldü, 10 kişi yaralandı
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Yemen'deki Husilerin Marib'e balistik füzeyle düzenlediği saldırıda 3 sivil öldü, 10 kişi yaralandı

Yemen'deki Husilerin Marib'e balistik füzeyle düzenlediği saldırıda 3 sivil öldü, 10 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Yemen'deki Marib Valiliği, İran destekli Husilerin füzeli saldırısında biri çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yemen'deki Marib Valiliği, İran destekli Husilerin füzeli saldırısında biri çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Marib'deki yerel yönetim tarafından yapılan kısa açıklamada, Husilerin vilayete iki balistik füzeyle saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 1'i çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si çocuk 10 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıntılara yer verilmezken Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti, merkezi Marib şehri de dahil olmak üzere vilayetin çoğunu denetimi altında tutuyor. Husiler ise bazı bölgeleri kontrol ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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