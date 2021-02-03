Yemen'deki Husilerin liderlerinden Abdulhalık el-Husi, ABD'nin ve koalisyon güçlerinin hedefinde

Yemen'de meşru yönetimle savaşan İran destekli Husilerin önde gelen isimlerinden Abdulhalık el-Husi, ABD ve koalisyon güçlerinin hedefinde bulunuyor.

ABD'de Donald Trump yönetimi Husileri 11 Ocak'ta "terör örgütü" ilan etme kararı alırken, örgütün ileri gelenlerinden Abdulmelik el-Husi, Abdulhalık Bedreddin el-Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in terörist ilan edildiği açıklanmıştı.

ABD'de 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi ise 19 Ocak'ta yürürlüğe giren yaptırımlardan bir kısmını 26 Şubat'a kadar askıya aldı.

Husilerin ileri gelen isimleriyle ilgili Biden yönetimi 22 Ocak'ta Husilerin "terör örgütü" olarak sınıflandırılması kararının gözden geçirileceğini duyurdu, ancak henüz net bir açıklama yapılmadı.

ABD'nin yanı sıra Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de hedefinde olan Abdulhalık el-Husi, Husi milislerinin en önemli komutanlarından biri konumunda.

Abdulhalık el-Husi kimdir?

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin kardeşi olan Abdulhalık Bedreddin el-Husi, 1980'lerin ortalarında ülkenin kuzeyindeki Sada ilinde doğdu.

Ebu Yunus lakabıyla da tanınan Abdulhalık, medyada çok görünmüyor. Kardeşinin siyasi liderlik ettiği Husilerin milis gücü içinde kritik bir görev üstleniyor.

Yerel medya kaynakları, Abdulhalık'ın İran'da askeri eğitim aldığını ifade ediyor.

Başkent Sana'yı 2014'te ele geçiren Husiler, 2018'de Abdulhalık'ı Sana ve doğusundaki bölgeyi içeren "askeri merkez bölgesi" komutanı olarak görevlendirerek sözde tümgeneral rütbesine yükseltti.

Husi milislerinin Sana'nın doğusundaki Nihm ilçesinde hükümet güçlerine karşı yürüttüğü çatışmalara komutanlık eden Abdulhalık, 2020 başlarında stratejik öneme sahip bölgede kontrolü sağlamayı başardı.

Abdulhalık, zaferin ardından Husilerin El-Mesire kanalına çıkarak askeri üniformasıyla göründü.

Çatışmalarda binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirten Abdulhalık, 1800 kilometrekarelik bir alanda kontrol sağlandığını açıkladı.

Yemen'de altı yıldır devam eden iç savaş süresince Abdulhalık'ın öldüğüne ilişkin iddialar Yemen ve Suudi Arabistan medyasında birkaç defa yer almıştı.

Koalisyon güçlerinin kara listesinde

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2015'te Abdulhalık dahil birçok Husi hakkında "Yemen'in barış, güvenlik ve istikrarına zarar vermek" suçlamasıyla uluslararası yaptırım öngören 2216 sayılı kararı kabul etti.

Abdulhalık el-Husi, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun "kara listeye" aldığı Husilerin 40 önemli ismi arasında da 6. sırada bulunuyor.

Koalisyon güçleri 2017'de terör suçlaması yönelttiği Husilerin önde gelen bu isimlerinin yakalanmasını sağlayacak bilgiye karşılık 20 milyon dolar verileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak