Yemen'deki Husilerin fırlattığı roket mermisi Suudi Arabistan'da hastane yakınına düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yemen'deki Husilerin fırlattığı roket mermisi Suudi Arabistan'da hastane yakınına düştü

30.01.2021 22:23 | Son Güncelleme: 30.01.2021 22:26
Yemen'deki Husilerin fırlattığı roket mermisi Suudi Arabistan'da hastane yakınına düştü

Yemen'deki Husilerin attığı roket mermisinin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesinde bir devlet hastanesi yakınına düştüğü belirtildi.

Yemen'deki Husilerin attığı roket mermisinin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesinde bir devlet hastanesi yakınına düştüğü belirtildi.

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye televizyon kanalının Cazan'daki Sivil Savunma Müdürlüğünden naklettiği habere göre, Husilerin attığı roket mermisi El-Hares Hastanesi yakınlarına düştü.

Roket mermisinin can kaybına ya da hasara neden olmadığı ifade edildi.

El-İhbariyye kanalı ayrıca, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Haberde, İHA'nın Yemen hava sahasında imha edildiği aktarılırken, Husiler konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Caner Cindoruk Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Futbol Beşiktaş Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen'deki Husilerin fırlattığı roket mermisi Suudi Arabistan'da hastane yakınına düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 22:31:36. #1.15#
title