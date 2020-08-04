Yemen'deki Husilerden selin vurduğu Sana için BM'ye çağrı
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Yemen'deki Husilerden selin vurduğu Sana için BM'ye çağrı

Yemen'deki İran destekli Husiler, kontrolleri altında bulunan başkent Sana'nın tarihi mirasının, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinden korunması için Birleşmiş Milletlerden destek istedi.

Yemen'deki Husilerden selin vurduğu Sana için BM'ye çağrı
04.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:18

Yemen'deki İran destekli Husiler, kontrolleri altında bulunan başkent Sana'nın tarihi mirasının, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinden korunması için Birleşmiş Milletlerden destek istedi.

Husilere bağlı Şehirlerin ve Tarihi Yerlerin Korunması Genel Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başta olmak üzere dünya kültür mirası merkezlerine ve uluslararası kuruluşlara tarihi Sana kentini kurtarma çağrısı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede etkili olan seller nedeniyle bazı tarihi yapılar ile şehrin kuzey ve güney surlarının bir kısmının yıkıldığına işaret edilen açıklamada, şiddetli yağışların devam etmesi halinde yüzlerce yıllık tarihe sahip diğer yapıların da zarar görebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Sana'nın Eski Şehir bölgesinin 1986'dan bu yana UNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde olduğu hatırlatıldı.

Yemen hükümeti de dün, BM'ye ülkenin farklı kentlerinde etkili olan selden zarar görenlere yardım çağrısında bulunmuştu.

Yemen'in pek çok kentinde etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu sel, onlarca kişinin yaşamını yitirmesine ve iç göçmenlerin yaşadıkları başta olmak üzere binlerce barınak ve evin kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu.

Ülkenin kuzeyindeki Amran kentinde de 252 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip bir baraj, yükselen su seviyesine dayanamayarak çökmüştü.

Kaynak: AA

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