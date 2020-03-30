Yemen'deki Husilerden BM'ye "Arap Koalisyonu'nun suçlarını örtbas etme" suçlaması
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Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel

Yemen'deki Husilerden BM'ye "Arap Koalisyonu'nun suçlarını örtbas etme" suçlaması

Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletleri (BM) Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu güçlerinin işlediği suçları örtbas etmekle suçladı.

30.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:16
Yemen'deki Husilerden BM'ye

Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletleri (BM) Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu güçlerinin işlediği suçları örtbas etmekle suçladı.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi yönetime bağlı Enformasyon Bakanı Dayfullah eş-Şami, Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan açıklamasında, "BM ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in yaptığı, BM çalışanlarını bile hedef alan saldırganların (koalisyon güçleri) suçlarını örtbas etmek." dedi.

Koalisyon güçlerinin Yemen'de koronavirüs yaymaya çalıştığı iddiası

Husi yönetime bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadıri ise yaptığı yazılı açıklamada, koalisyon güçlerinin ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yaymaya çalıştığını iddia etti.

Koalisyon uçaklarının Yemen'in batısındaki Hudeyde ve Mahvit vilayetlerine maske ve çeşitli sağlık malzemeleri dağıttığını belirten Hadıri, yapılanı "garip ve yersiz bir hareket" şeklinde nitelendirdi.

Koalisyon güçlerini Yemen'de henüz vakaya rastlanmayan Kovid-19 virüsünü yaymaya çalışmakla suçlayan Hadıri, "Bu salgının Yemen'de yayılması durumunda onları sorumlu tutarız." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu'ndan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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