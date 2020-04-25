Yemen'deki Husilerden "ateşkes yok" açıklaması
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Yemen'deki Husilerden "ateşkes yok" açıklaması

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tek taraflı ilan ettikleri ateşkese karşılık, ülkede herhangi bir ateşkesin olmadığı yanıtını verdi.

25.04.2020 00:46 | Son Güncelleme: 25.04.2020 00:46
Yemen'deki Husilerden

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tek taraflı ilan ettikleri ateşkese karşılık, ülkede herhangi bir ateşkesin olmadığı yanıtını verdi.

Husi yetkililerinden Muhammed el-Buheyti, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'de herhangi bir ateşkesin bulunmadığını, Suudi Arabistan'ın uzatma kararı aldığı ateşkesin ise tırmandırmadan ibaret olduğunu belirtti.

Bugün, Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, tek taraflı ilan ettikleri ateşkesi Birleşmiş Milletlerin (BM) talebi üzerine 1 ay uzatmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, mart sonunda yayımladığı yazılı açıklamada, özellikle Yemen'in Marib kenti ve çevresindeki askeri faaliyetlerin devam etmesinden endişe duyduklarını belirtmiş ve çatışan taraflara, düşmanlığın sona erdirilmesi ve ülke çapında ateşkes sağlanması için elverişli ortam oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe gününden itibaren tek taraflı olarak 2 haftalık ateşkes ilan etmişti. Yemen'de ilan edilen ateşkese rağmen hükümet güçleri ile Husiler, birbirleriyle çatışmaya ve karşılıklı suçlamalara devam etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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