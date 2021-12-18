Yemen'deki Husilerden Arap koalisyon güçlerine diyalog masasına oturma çağrısı

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkedeki savaşın son bulması için Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleriyle ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve BAE'den oluşan uluslararası dörtlü komisyona diyalog talebinde bulundu.

Husilere ait SABA haber ajansı, sözde Husi hükümetinde Dışişleri Bakanı Hişam Şeref'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Şeref, açıklamasında, "Dörtlü komisyon ve koalisyon güçlerine ülkedeki savaşı sona erdirmek için, Birleşmiş Milletler'in (BM) gözetiminde ya da Rusya, Çin, Almanya ve Yemen'e yönelik saldırılara destek vermeyen Körfez ülkelerinin katılacağı bir diyaloğu kabul etmelerini öneriyorum." ifadesini kullandı.

Şeref, diyalog masasına ateşkes düzenlemeleri üzerinde anlaşılması, Uluslararası Sana Havalimanı ile diğer kara ve deniz limanlarının açılması, koalisyon güçlerinin uyguladığı ablukanın kaldırılması ve akabinde tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varılması amacıyla oturulacağını dile getirdi.

Sözde Dışişleri Bakanı, diyalogla ayrıca Yemen halkının uğradığı zararın tazmin edilmesi ve sonrasında da savaşın tüm taraflarının katılımıyla barışçıl ve siyasi bir çözüm için yol haritası oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Uluslararası dörtlü komisyon ya da Arap koalisyonundan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Dörtlü komisyon, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Yemen'de tehlikeli boyuttaki insani durumdan endişe duyduğunu belirtmiş ve bunun müsebbibi olarak ateşkese yanaşmayan Husileri göstermişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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