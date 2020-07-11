Yemen'deki Husiler: Yakıt gemilerine yapılan korsan faaliyetleri tüm ülkede felakete yol açabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Yemen'deki Husiler: Yakıt gemilerine yapılan korsan faaliyetleri tüm ülkede felakete yol açabilir

Yemen'deki İran destekli Husiler, yakıt gemilerine karşı yapılan korsan faaliyetlerinin devam etmesi halinde başta sağlık sektörü olmak üzere tüm hizmet sektörlerinde felaket yaşanabileceğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler: Yakıt gemilerine yapılan korsan faaliyetleri tüm ülkede felakete yol açabilir
11.07.2020 01:05 | Son Güncelleme: 11.07.2020 01:41

Yemen'deki İran destekli Husiler, yakıt gemilerine karşı yapılan korsan faaliyetlerinin devam etmesi halinde başta sağlık sektörü olmak üzere tüm hizmet sektörlerinde felaket yaşanabileceğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberine göre, Yemen Petrol Şirketi Genel Müdürü Ammar el-Edrai, Twitter hesabından, "Önümüzdeki günlerde petrol rezervleri tamamen tükenecek ve bu tehdit tüm hizmet sektörlerinde, en belirgin de sağlık sektöründe etkisini gösterecek" şeklinde açıklama yaptı.

Edrai, açıklamasında, petrol gemilerine yapılan korsan faaliyetlerinin Yemen'de hastalarla dolu olan hastanelerde felakete davetiye çıkardığını belirtti.

3 gün önce 2 yakıt gemisinin Hudeyde Limanı yakınlarına ulaştığını aktaran Ammar el-Edrai, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin gemilere el koyarak, Suudi Arabistan'ın Cezan Limanı'na götürdüğünü iddia etti.

Koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu, BM'den giriş izni olmasına rağmen petrol ve gıda yüklü gemileri Hudeyde Limanı'na sokmamak ve el koymakla suçluyor.

Aralarında Sınır Tanımayan Doktorların da bulunduğu yerel ve uluslararası bir çok kuruluş, Yemen'deki sağlık durumunun çöküşüyle ilgili uyarılarda bulunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti Politika
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler Politika
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi Politika
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti Ekonomi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Bülent Turan Berat Albayrak Numan Kurtulmuş
Magazin Mabel Matiz Kemal Sunal Acun Ilıcalı Coşkun Sabah
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Temmuz Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Yemen'deki Husiler: Yakıt gemilerine yapılan korsan faaliyetleri tüm ülkede felakete yol açabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 02:04:05. #1.15#
title