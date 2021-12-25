Yemen'deki Husiler, WFP'nin yardımları azaltma kararını, "kıtlığın habercisi" olarak nitelendirdi

Yemen'de Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programının (WFP), Yemen'e sunulan gıda yardımlarını azaltma kararını, "insani felakete ve kıtlığa işaret eden tehlikeli bir gösterge" olarak değerlendirdi.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Husi yönetimindeki İnsani İşler, İşbirliği Yönetim ve Koordinasyon Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Abdulmuhsin et-Tavus, WFP'nin "finansman eksikliği"ni gerekçe göstererek gelecek aydan itibaren Yemen'de sunulan gıda yardımlarını azaltma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tavus, bu kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, bunun "insani felakete ve kıtlığa işaret eden tehlikeli bir gösterge" olduğunu söyledi.

WFP'den salı günü yapılan açıklamada, finansman eksikliği nedeniyle ocak ayından itibaren 8 milyon Yemenliye verilen gıda desteğinin azaltılacağı; kıtlık seviyesine düşmek üzere olan 5 milyon Yemenliye ise tam gıda desteğine devam edileceği kaydedilmişti.

Açıklamaya göre, ocak ayından itibaren uygulanması planlanan gıda kesintisiyle Yemenli aileler, asgari günlük gıda miktarının ancak yarısını alabilecek.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Son Dakika Haberleri

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