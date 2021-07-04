Yemen'deki Husiler: Tüm esirler için takas yapmaya hazırız
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Yemen'deki Husiler: Tüm esirler için takas yapmaya hazırız

Yemen'deki Husiler: Tüm esirler için takas yapmaya hazırız
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Yemen'deki İran destekli Husiler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) tüm esirlerin takas edilmesi konusunda hükümetle anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) tüm esirlerin takas edilmesi konusunda hükümetle anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

Husiler'e ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murteza ile ICRC Başkanı Peter Maurer, başkent Sana'da bir araya geldi.

Murteza, görüşmede, ICRC Başkanına tüm esirler için takas yapmaya hazır olduklarını ilettiklerini belirtti.

Maurer'e Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin esirlere yönelik ihlalleriyle ilgili bilgi verdiklerini kaydeden Murteza, ondan, hapishaneleri ziyaret edip esirlerin ve zorla kaybedilenlerin durumlarıyla ilgili bilgi almasını istediklerini dile getirdi.

Yemen hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

ICRC Başkanı Peter Maurer, ülkedeki insani durumla ilgili incelemelerde bulunmak için 6 günlük bir ziyaret kapsamında, 30 Haziran'da Yemen'e gelmişti. Maurer, aynı gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ICRC'nin, taraflar arasında esir takasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Tarafların elindeki esir sayısına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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