Başkent Sana'da 7 farklı bölgede hava saldırısı
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Başkent Sana'da 7 farklı bölgede hava saldırısı

11.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:02
Başkent Sana'da 7 farklı bölgede hava saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğünde , Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Başkent Sana'da 7 farklı bölgede hava saldırısı düzenlendi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana'nın farklı bölgelerine 7 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, koalisyon güçleri 6 yılı aşkın süredir Husilerin kontrolünde bulunan Sana'nın orta kesimindeki En-Nahda Mahallesi'ne 2, kuzey banliyölerindeki Arhab ilçesine de 3 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sana'nın batısında yer alan Hemdan ilçesine düzenlenen 2 hava saldırısında ise El-Mahcer bölgesindeki bir haberleşme ağı hedef alındı.

Haberde, söz konusu saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, uluslararası düzeydeki ateşkes çabalarının gölgesinde son zamanlarda dikkate değer bir askeri tırmanışa sahne oluyor.

Koalisyon güçleri dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Yemen'in doğusundaki Marib ilinde Husilere ait bir hava savunma sisteminin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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