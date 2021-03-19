Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'yu 6 İHA ile "tam isabetle" vurduklarını açıkladı
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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'yu 6 İHA ile "tam isabetle" vurduklarını açıkladı

19.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:23
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'yu 6 İHA ile

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Seri, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco şirketinin 6 İHA ile tam isabetle hedef alındığını belirtti.

Seri, söz konusu saldırıların, koalisyon güçlerinin Yemen'e dönük saldırıları ve ablukasına karşı "meşru" bir cevap niteliğinde olduğunu savundu.

Suudi Arabistan veya koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husi milislerin son haftalarda İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözleniyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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