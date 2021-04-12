Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya İHA'larla saldırdıklarını açıkladı
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Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya İHA'larla saldırdıklarını açıkladı

Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya İHA'larla saldırdıklarını açıkladı

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerinin de yer aldığı bazı noktaları insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurdu.

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Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerinin de yer aldığı bazı noktaları insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aramco'ya ait iki tesise 10 İHA ile saldırı düzenlediklerini aktardı.

Seri ayrıca ülkenin güneybatısında yer alan Hamis Muşayt ve Cazan bölgelerindeki hassas askeri noktaların 5 İHA ve iki balistik füzeyle hedef alındığını belirtti.

Saldırıların, pazar günü akşam saatlerinden bugün sabah saatlerine kadar devam ettiğini kaydeden Seri, "Saldırılar başarılı şekilde hedeflerine ulaştı. Ülkemize yönelik saldırılar ve abluka devam ettiği sürece operasyonlarımız devam edecek ve artacak." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan ya da koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.???????

Husiler, dün Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan Havaalanı ile Kral Halid Hava Üssü'ne 2 İHA ile saldırı düzenlediklerini duyururken, Riyad öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin gönderdiği 1 balistik füze ile 6 İHA'nın imha edildiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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