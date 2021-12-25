Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın güneyini 3 balistik füzeyle hedef aldık - Haberler
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Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın güneyini 3 balistik füzeyle hedef aldık

Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın güneyini 3 balistik füzeyle hedef aldık
AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesini 3 balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesini 3 balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırıya dair yazılı açıklama yaptı.

Seri, Cazan bölgesinde Suudi Arabistan'a ait önemli ve hassas yerleri 3 balistik füzeyle vurduklarını kaydetti.

Füzelerin hedeflere isabet ettiğini aktaran Seri, bunun, " Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırıları ve ablukasına meşru karşılık verme" çerçevesinde gerçekleştirildiğini savundu.

ABD'den Husilerin saldırısına kınama

Öte yandan, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Husilerin Cazan bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine düzenlediği "korkunç saldırının" şiddetle kınandığı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri

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