Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine saldırı düzenledik
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Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine saldırı düzenledik

13.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:56
Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine saldırı düzenledik

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Cazan bölgesine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Cazan bölgesine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayınlanan haberde, Husilerin, Cazan'da Suudi Arabistan ordusunun bulunduğu bölgeye farklı cephelerden ağır silahlarla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda Yemen ordusuna bağlı güçlerin de hedef alındığı kaydedilirken, ölü veya yaralı sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan makamlarından henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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