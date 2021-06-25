Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nü vurduklarını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nü vurduklarını açıkladı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nü vurduklarını açıkladı
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nü insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nü insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'ne sabah saatlerinde saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, "hedefin tam isabetle vurulduğunu ve saldırının Kasıf-2 tipi İHA ile gerçekleştirildiğini" ifade etti.

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de gün içerisinde yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneydoğusuna gönderdiği bomba yüklü İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Koalisyon, Husilerin, son iki günde 4 saldırı düzenlediğini kaydetmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Brad Pitt Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mert Müldür Burak Elmas Burak Yılmaz Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nü vurduklarını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 14:22:10. #1.16#

title